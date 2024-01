„Baum“ – im Februar 2024

× Erweitern Foto: Bastian Bochinski Mine

Eine Metamorphose, so beschreibt Mine auch ihre künstlerische Entwicklung: vom Struggle der Ich-Findung auf „Klebstoff“ über das Hadern mit einer kaputten Welt auf „Hinüber“. Und was folgt nach dem Nullpunkt? Ein Aufblühen, ein Wachsen, ein Neuanfang. Oder kurz gesagt: „Baum“, das neue Album von Mine.

„Ich hatte das Gefühl, das Verrottete fällt ab, und es entsteht etwas Neues“, sagt sie dazu, „ich habe im Nachhinein gemerkt, dass es thematisch auch viel um Retrospektive geht, um den Blick zurück. Was ist passiert? Was ist daraus geworden?“ Oder wie es im Titeltrack heißt: „All diese Bilder in meinem Gesicht, ich lass sie gehen, sie haben kein Gewicht,“ während sie dazu musikalisch aus der Melancholie heraus die Sonne aufgehen lässt. Mine ist wieder da und verleiht dem deutschen Pop ihre ganz eigene lässige Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit.

„Baum“ ist Mines fünftes Album in zehn Jahren, neben weiteren Veröffentlichungen wie „Alle Liebe nachträglich“ mit Fatoni von 2017 und dem monumentalen Projekt „Mine und Orchester“ ein Jahr später. Und es ist auch der Beginn eines neuen Kapitels für Mine, irgendwie: Arbeitsweisen verändern sich, Songstrukturen verändern sich, die Tracks werden kürzer, flexibler, freier. Mine, die sowieso schon immer alles selbst schreibt, arrangiert und mitproduziert, hat diesmal viel allein am Computer vorproduziert, bevor sie im Stammstudio in Sandhausen mit ihrem Team weiter an den Songs drehte, bis sie genauso saßen, wie sie es sich vorgestellt hat. „Ich war viel aufgeregter als sonst“, erzählt sie und lacht, „ich habe nicht einmal meiner Band vorher die Songs gezeigt. Ich wollte, dass es perfekt ist!“