Beth Gibbons: „Lives Outgrown“

Mitte Mai erscheint das erste Solo-Werk der Sängerin der britischen Trip-Hop-Gruppe Portishead. Die zehn Lieder wurden über eine Zeitspanne von zehn Jahren produziert. Gut Ding will Weile haben!

„Lives Outgrown“ sei in gewisser Weise Beths bisher persönlichstes Werk, es sei das Ergebnis einer Periode anhaltender Reflexion und Veränderung. „Viele Abschiede“, wie die Künstlerin verrät, wurden verarbeitet. Abschiede von der Familie, von Freunden, sogar von ihrem früheren Ich. „Lieder aus der Mitte des Lebens, wenn der Blick nach vorn nicht mehr so viel bringt, wie früher und der Blick zurück plötzlich einen schärferen Fokus hat.“ Thematisch geht es um Mutterschaft, Ängste und die Wechseljahren (die Beth Gibbons mal als „krasse Prüfung“ und mal als „massiven Einschnitt“ beschreibt, der „dich in die Knie zwingt“) sowie zwangsläufig auch von der Sterblichkeit.Aber nach diesem Jahrzehnt des Wandels und der Neuausrichtung hat Beth das Gefühl, eine neue Bestimmung gefunden zu haben.

„Jetzt, wo ich am anderen Ende angekommen bin, denke ich einfach, dass man mutig sein muss“, sagt sie. Das Video zu „Floating on a Moment“ kommt von Multimedia-Künstler und Regisseur Tony Oursler, der ist begeistert: „Als ich "Floating On A Moment" zum ersten Mal hörte, hat es mich buchstäblich von Ort zu Ort transportiert und mich mit einer Fülle kaleidoskopischer Gefühle und Bilder überschwemmt. Ich wollte, wenn möglich, diese mentale Flüssigkeit in diesem Video einfangen. Beths Arbeit ist so kraftvoll, dass sie uns durch die Höhen und Tiefen des Lebens führen kann und uns Einblicke in mögliche Zukünfte gewährt. Bei einer solchen Stimme und Musik wusste ich, dass wir Bilder machen mussten, die offen sind, irgendwie spekulativ.“ Das Album erscheint am 17. Mai.