Betty Boo: Die Coole aus der Popwelt

× Erweitern Betty Boo „24 Hours“, „I'm on My Way“ oder auch „Hey DJ / I Can't Dance (To That Music You're Playing)“, die Musikerin landete einige Hits, die bis heute im Radio laufen – auch inspirierte sie die Spice Girls

Sie ist wieder da, die singende Rapperin Betty Boo, die ab den späten 1980ern Charthits wie „Where Are You Baby?“, „Let Me Take You There“ und „Doin' the Do“ landete, bevor sie sich ins Private zurückzog und für ihre vom Schicksal gebeutelte Familie da war.

Ihre letzte Single, „Catch Me“ erschien 1993 und erreichte Platz 14 der US-Dance-Charts, dann war bis zum Klubhit „Take Off“ 2007 zusammen Jack Rokka mit musikalisch Pause. Fast, denn zur Jahrtausendwende gab es bereits ein leises Comeback als Songwriterin für zum Beispiel Hear'Say, deren Nummer-eins-Hit 2001 „Pure and Simple“ stammt aus Betty Feder. 2022 will Betty Boo, die einst bei der Rap-Sensation She Rockers startete, ihr drittes Album veröffentlichen. Eine erste Single gibt es schon: „Get Me to the Weekend“, die erschien nicht bei einem großen Label, ist aber in der queeren UK-Community ein wachsender Erfolg. Und jetzt, wo die Klubs wieder öffnen sicherlich auch bald bei uns …