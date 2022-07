Beyoncé als Lady Godiva

× Erweitern Foto: www.beyonce.com Beyoncé „Das Arbeiten an diesem Album ermöglichte es mir, einen Ort zum Träumen und zum Flüchten in einer beängstigenden Zeit zu erschaffen. Es erlaubte mir, mich frei und abenteuerlustig zu fühlen in einer Zeit, in der sich sonst wenig bewegte. Meine Absicht war es, einen sicheren Ort zu schaffen ...“

Foto: Sony BMG Ihre Karriere begann schon in den 1990ern

Das Cover ihres neuen Albums „Renaissance“ erinnert Kunst- und Geschichtskenner (und Nerds) an die Geschichte von Lady Godiva. Auf jeden Fall ist es große Kunst – und zeigt, wie #mensch sich fast nackt präsentieren kann, ohne „billig“ rüberzukommen.

Für viele Betrachter ist klar, dass die US-Künstlerin auf die Geschichte der angelsächsischen Adligen Godgifu, Lady Godiva ** anspielt. Diese Christin setzte sich zeitlebens für Arme ein und ritt im 11. Jahrhundert aus Protest gegen die Steuerpolitik ihres Mannes Leofric von Mercia nackt durch die Landschaft Coventrys. Seit dem 17. Jahrhundert wird ihre Tat durch eine Prozession in UK gefeiert. Andere wiederum denken eher ans Studio 54 ...

Über Beyoncé: Die 1981 geborene Soul-Pop-Sängerin begann ihre Musikkarriere schon in den 1990er-Jahren als Teil der Girlgroup Destiny's Child. Die schwerreiche Stimmstarke landete solo und als Teil der von ihr dominierten Band Hits wie „Survivor“, „Halo“, „Independent Woman Part 1“, „Crazy in Love“, „Bills, Bills, Bills“ und „Single Ladies“, räumte aber auch mit Coldplay („Hymn for the Weekend“) und Lady Gaga ab („Telephone“). Beyoncés letztes Album „Lemonade“ erschien 2016, es warf zwar bei uns keinen Single-Hit ab, wurde aber zum Nummer-eins-Erfolg in den USA, in Deutschland war Platz drei drin. 2022 stürmte Beyoncés Pop-House-Lied mit Drag-Aktivistin Big Freedia „Break My Soul“ die Top 10 der US-Charts, das Album „Renaissance“ soll am 29. Juli veröffentlich werden.

** auch Boney M. besangen die mutige und emanzipierte Lady Godiva einst im gleichnamigen Lied