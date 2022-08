Beyoncé · Madonna · Big Freedia: Strike a Pose!

BeyoncéMadonnaBigFreedia

Natürlich kann man misstrauisch sein, welches Lied nun wieder mit welchem Klassiker gekreuzt wurde. ABER dieser Mashup ist wirklich ganz große klasse, vereint er doch Beyoncé, Madonna und Big Freedia.

Beyoncés aktueller Top-10-Hit „Break My Soul“ wurde absolut Voguing-tauglich mit Madonnas 1990er-Klassiker „Vogue“ gekreuzt, herausgekommen ist „Break My Soul THE QUEENS REMIX“. Mit neuen Vocals, neuem Rap und auch Gekichere von Beyoncé. Mit dabei ist auch (wie schon beim Original) die queere Aktivist*in Big Freedia.

Die am 28. Januar 1978 geborene Dragqueen, übrigens auch als Rapper namens Freddie Ross Jr. erfolgreich, ist eine bekannte US-Szenegröße mit Erfolg in den internationalen Charts. „Ich lebe nach der Devise, dass man andere Menschen respektieren muss, um selbst Respekt zu erfahren. Ich respektiere andere so wie sie sind, behandle niemanden geringschätzig und werde daher auch von allen respektiert. So wie sich das gehört.“ „Break My Soul THE QUEENS REMIX“ ist unser Video (ohne richtiges Video).