Big Freedia covert Lady Gaga

Beim Lied „Born This Way" fallen starke Parallelen zu Madonnas „Express Yourself" auf. Egal, beide Lieder sind toll

Anlässlich des 10. Geburtstags ihres Albums „Born This Way“ veröffentlicht Lady Gaga genau dieses neu. Und ausgewählte Künstler der LGBTIQ*-Community steuern Coverversionen bei. Zum Beispiel Big Freedia.

Die am 28. Januar 1978 geborene Dragqueen, übrigens auch als Rapper namens Freddie Ross Jr. erfolgreich, wählte das Lied „Judas“ aus. Damals stand das Lied stark in der Kritik, zu sehr erinnerte es die Kritiker an „Bad Romance“ vom Vorgängeralbum, zu sehr hörte man Bekanntes. Trotzdem wurde es ein Hit und wird zudem bis heute gerne gehört und gespielt.

„Judas war mein Lieblingslied, als es ursprünglich herauskam, also wollte ich es unbedingt covern. Ich bin mehr als aufgeregt, dass es das erste Lied ist, das von diesem Projekt ausgekoppelt wird!“, Big Freedia schriftlich über ihre Liedwahl. „Für mich ist Judas ein Liebeslied darüber, wenn dich jemand schlecht behandelt macht. Damit habe ich auf jeden Fall meine Erfahrung gemacht. Wer kann das nicht nachvollziehen?“

Das Lady-Gaga-Album „Born This Way – The Tenth Anniversary“ soll am 18. Juni erscheinen, unsere Anspieltipps sind „Marry the Night“, „Americano“ sowie „Judas“ in der Version von Big Freedia.

„Ich lebe nach der Devise, dass man andere Menschen respektieren muss, um selbst Respekt zu erfahren. Ich respektiere andere so wie sie sind, behandle niemanden geringschätzig und werde daher auch von allen respektiert. So wie sich das gehört.“ Big Freedia