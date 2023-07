Billie Eilish steht auf Barbie?!

×

× Erweitern Foto: Mason Poole Billie Eilish: Eigentlich der Gegenentwurf zu Barbie

Mattel/ Andy Warhol Foundation Barbie Andy Warhol Foundation „You can brush my hair, undress me everywhere...“ – Barbie inszeniert von der Andy Warhol Foundation

Überraschend. Der Film, weil dann doch anders als die Trailer vermuten lassen. Und auch die Künstler*innen, die mit an Bord des Films zur aus Sexismus und patriarchalen Gesellschafts- und Denkstrukturen entstandenen Puppe namens Barbie sind.

Aber so, wie Barbie nun eben divers sei (wir berichteten), so anders ist nun auch der Einfluss der Kunstwelt auf den Film und der Puppe samt Film auf die Kunstwelt. Sogar die Regisseurin des Films, Greta Gerwig, sagte den Kolleg*innen des ZEITmagazins: „Der Film ist für Leute, die Barbie hassen, weil wir Barbie im Laufe der Geschichte ein bisschen zerstören“.

Klingt spannend! Und langweilte Dua Lipa noch mit dem ersten Lied aus, zum Film mit einem müden Kylie-Minogue-Disco-Abklatsch („Dance the Night“), so sorgt nun Sängerin Billie Eilish für wahres Aufsehen. Vor einigen Stunden postete die Künstlerin dieses Statement auf Social Media: „Wir haben diesen Song für BARBIE gemacht, und er bedeutet mir alles! Dieser Film wird Euer Leben verändern und der Song hoffentlich auch!“ Am 13. Juli soll ihre neue Single „What Was I Made For?“ erscheinen, wir sind sehr gespannt.

Über den Film: „Barbie – der Film“ startet am 20. Juli in den Kinos. Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling (42) spielt darin Ken, die Community ist entzückt. Hater finden ihn zu alt. Wir nicht. Ohnehin: Barbie ist auch Diskussionsstoff. Denn die Puppe und ihre Welt sind Kult. Und für manche sexistische Provokation. Einst stand Barbie für den plastikgewordenen Hetero-Cis-Mann-Traum einer weißen Frau. Die Augen groß, die Taille winzig, die Brüste prall und der Kopf mit Luft gefüllt. Letztes ist bei allen Puppen so, ja, aber der Rest wurde in den letzten Jahren mehr und mehr divers. 2019 etwa führte Barbie Figuren ein, die mit Einschränkungen „leben“ – darunter eine Puppe mit einer Prothese. Das kann #mensch nur begrüßen, denn in der Kindheit wird der Mensch geprägt, im Spiel lernt er, was „normal“ ist.