Billy Andrews aka The Dark Tenor – Tour und Album

× Erweitern Foto: Alexandra Maria Sira Billy: Sohn einer amerikanischen Musikerfamilie, die nach Österreich auswanderte und später nach Deutschland zog

Foto: Alexandra Maria Sira

Klassischer Gesang, Musik der ganz großen Komponisten, da erwartet #mensch eigentlich nicht so einen Sonnyboy – zumal er sich auch noch The Dark Tenor nennt.

Billy Andrews weiß eben zu überraschen und mit seiner Kunst zu überzeugen. In den letzten zehn Jahren veröffentlichte der Musiker eine ganze Reihe Alben, die in Deutschland regelmäßig Top 10- und Top 20-Platzierungen erreichten, „Symphony of Ghosts“ zum Beispiel oder auch „Nightfall Symphony“.

Im August erscheint ein neues Werk: „ALBUM X“, darauf zu finden ist auch „Präludium No. 1“ aus Bachs Cello-Suite. Mutig! Aber: „Wahrscheinlich hätte es Bach heute ebenso komponiert“, so der Sänger. Selbstbewusst ist er ja ... Und Billy Andrews kommt auf Tour! Musikalisch Station machen will der Künstler unter anderem in Köln, Bremen, Ulm, Berlin, Dresden und München. www.thedarktenor.com