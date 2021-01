BlackBox: Hold On!

× Erweitern Foto: www.blackboxhouse.eu Black Box Die aktuelle Sängerin Celestine

Black Box Sängerin Charvoni und DJ Daniele Davoli, backstage 2014, Foto: Facebook/BlackBoxHouse.Eu

Zwischen 1989 und 1996 konnte das Italo-House-Projekt Black Box Charthits wie „Ride on Time“ **, „A Positive Vibration“ **** sowie „Strike It Up“ *** und „Native New Yorker“ **** landen. 2018 erschien nach jahrelanger Pause das erfolgreiche Best-of-Album „SuperBest“, 2021 soll die Erfolgsgeschichte weitergehen.

Seit einigen Wochen postet Mastermind Producer und DJ Daniele Davoli immer wieder relaxed-elektronische Remixe vergangener Charterfolge wie „Open Your Eyes“, am 22. Januar soll ein neues Video erscheinen.

Ein breakbeatiger Elektro-Remix von „Hold On“, einem housigen Soul-Stück, das 1990 auf dem ersten Album „Dreamland“ enthalten war, später nur als Promo-Single veröffentlicht wurde und sich im Laufe der Jahre zu einem Fan-Liebling entwickelt hat. Auch ein neues Black-Box-Album steht im Raum, zumindest kann man die (eindeutigen) Postings auf Social Media durchaus so lesen ... Wir sind sehr gespannt.

× Erweitern Fotos: Polydor Black Box Die ersten Jahre war Model Katrin Quinol das Gesicht des Projekts

** Hier sang je nach Version Heather Small oder Loleatta Holloway

*** Hier sang Martha Wash

**** Hier hört man Charvoni

www.instagram.com/blackboxband, www.facebook.com/BlackBoxHouse.Eu, www.facebook.com/Celestinemusic