Blessing Offor & Dolly Parton: „Somebody’s Child“

Expand Foto: S. Huckeba Dolly Parton Nerd-Wissen: „Starting Over Again“ – geschrieben von Donna Summer – war 1980 ein Country-Nummer-1-Hit in den USA für Dolly

Dolly Parton wird gerade überall und oft zitiert, erwähnt und gehört. Vor allem aber im Zusammenhang mit Country. Dass sie auch Gospel im Herzen hat und singen kann, wissen bisher nur die (Hardcore-)Fans.

Doch das zeigt dieses neue Video, das jetzt im Mai erschienen ist. „Somebody's Child“ ist eine Zusammenarbeit mit dem Soulsänger Blessing Offor und einfach richtig guter Gospel-Pop, der herrlich entspannt. Über Dolly Parton: „Jolene“, „9 to 5“ und das ORIGINALE „I Will Always Love You“ – die Liste der Evergreens der Country-Blondine aus Tennessee ist lang. Der Qualität ihrer Musik tat auch ihre Verwandlung zu einer alterslosen Barbie keinen Abbruch. Dolly (geboren am 19. Januar 1946) ist die Patentante von Miley Cyrus und eine unserer beständigen Fürsprecher*innen. „Ich mag vielleicht nicht so rein und pur sein wie frisch gefallener Schnee, aber ich bin ehrlich und authentisch bis ins Mark!“ Wunderbar.