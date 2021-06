× Erweitern Foto: Universal Music Blondie Blondie 1982

Blondie

Angefangen hatte die Band als Punk-Truppe, der rebellische Geist blieb, der Wille zur Innovation war immer da, also probierten Blondie irgendwann auch Pop, Disco und Hip-Hop aus. Und das immer mit Erfolg. Im Juli erscheint eine Sechs-Track-EP digital und auf blauem Vinyl. Und ein Film soll es auch geben.

Der Film „BLONDIE: VIVIR EN LA HABANA“ soll 2021 veröffentlicht werden, schon am 16. Juli gibt es eine neue EP, die wie der Film auch, bei den viertägigen Konzerten auf Kuba aufgenommen wurde: „Vivir En La Habana“. Unsere Anspieltipps sind „Rapture“ und „Wipe off My Sweat“.

Foto: M. Rädel Blondie Blondies letztes Album „Pollinator“ war ein UK-Top-5-Charterfolg, das Bild zeigt die Band live in Berlin 2017

„Denis“, „Call Me“ (zusammen mit Giorgio Moroder), „Heart of Glass“ sowie „The Tide Is High“ ** seit Jahrzehnten landet die 1974 gegründete Band um Fronfrau Debbie Harry immer in den Charts – wenn sie was veröffentlichen will. Auf das Comeback 1999 mit dem Überhit „Maria“ mussten die Fans zum Beispiel über zehn Jahre warten. Die Ex-Punker machen das, was sie tun, eben mit Liebe – und wann sie eben wollen.

** wurde in der Version von Atomic Kitten 2002 erneut zum Welthit