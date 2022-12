Blooy feat. Anatole Muster: „Springhead“

Foto: www.sine-music.com

Ungewöhnliche und ungewöhnlich entspannte Musik von Akkordeonist Anatole Muster aus Basel (erst 21 Jahre jung und schon von Jamie Cullum in seiner BBC 2 Radioshow gefeiert) und Chill-out-Elektro-Producer Blooy, das ist „Springhead“. Fürwahr ein chilliges Lied mit etwas Wasserrauschen, Jazz-Touch, wunderbarem Akkordeon und Lo-Fi-Vibe **.

Als musikalische Einflüsse nennt der Producer und Musiker Blooy aus Amsterdam unter anderem Chopin, Ravel und Saint-Saëns. Aber natürlich auch persönliche Erlebnisse.

„Blooy machte 2022 einige große Veränderungen durch, die ihn zu ‚Springhead' inspirierten. Jeder fängt im Leben manchmal von vorne an. Das Alte wird durch das Neue ersetzt, was oft Weisheit, Ruhm, Hoffnung und Licht bringt. So wie der Winter sich in den Frühling verwandelt, frisch und furchtlos, ist jedes Blatt neu", so das Team von SINE Music über das Lied, das gerade erschienen ist.

** Musik, die entweder mit simplem technischen Equipment aufgenommen wurde oder eben genau so so klingt