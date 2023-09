Bluesig, großartig, beeindruckend: CMAT

× Erweitern Foto: Sarah Doyle

Ausgerechnet an einem Freitag, den 13. erscheint „Crazymad, for Me“, das neue, das zweite Album von CMAT.

Aber die GRANDIOSE Sängerin aus Dublin wird das schon wuppen! Das Album vereint beste Soul-Pop-Blues-Nummern mit ihren schrägen Texten. Zum Beispiel „Have Fun!“, ein Lied, das dir hilft, durch den Tag zu kommen, wenn mal nix so läuft wie es sollte … Überhaupt: ungewöhnlich.

Ungewöhnliche Musik. Ungewöhnliche Texte. Und mit einem Schuss irischer Folk-Mucke. Das Album sei eine Zeitreise der Sängerin, wenn sie nicht mehr in ihren Zwanziger, sondern in ihren Vierzigern ist. Es sei aber auch ein „abstraktes Trennungsalbum“, auf dem Ciara Mary-Alice Thompson Dinge verarbeitet, die schon ein Jahrzehnt her sind. Okay. Naja. Wunderbar. Und wunderbar unterhaltsam! cmatbaby.com