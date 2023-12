BOAH ROBIN! zum ESC?

Foto: Björn Gässler BOAH ROBIN! BOAH ROBIN! machen sich stark für die LGBTIQ*-Community und für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Gerade ist „Straßen des Friedens“ des queeren Duos BOAH ROBIN! erschienen. Das Lied ist der Beitrag für die deutsche Vorentscheidung zum „Eurovision Song Contest der Europäischen Rundfunkunion 2024“ der beiden Künstler.

Es sei aber auch „die erste Single-Auskopplung aus dem 2024 erscheinenden zweiten Studioalbum“, so die Musiker auf Social Media. „Dieser Song handelt unter anderem von den schönen, rührenden menschlichen Gesten, die wir immer wieder im Alltag beobachten können, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern und uns Hoffnung geben, dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen können. Vielen herzlichen Dank an alle, die an dieser Produktion beteiligt waren, vor allem Marius, Annika und Bas! Und natürlich an alle diejenigen, die bei der Finanzierung mitgeholfen haben!“

Stichwort ESC: Jedes Jahr seit 1956 ist der „Eurovision Song Contest“ (bis 2001 als „Grand Prix Eurovision de la Chanson“) ein willkommener Anlass, all den Spaß bringenden und spießigen Bräuchen zu frönen, die man eigentlich ablehnt. Man hat das Gefühl, die ganze Welt rückt jedes Jahr am Abend vom ESC zusammen, vor dem Fernseher, dem Computer oder am iPad. Noch schöner wird es aber, wenn man das Musikspektakel, das uns Hits wie „Euphoria“ (Loreen), „Rise Like a Phoenix“ (Conchita Wurst), „Ein bisschen Frieden“ (Nicole), „No No Never“ (Texas Lightning), „Waterloo“ (ABBA) und „Satellite“ (Lena) brachte, danach erneut zusammen genießt und feiert. eurovision.tv, www.instagram.com/boahrobin