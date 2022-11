„Ein Brief an einen Freund, ein Reminder für uns alle …“

× Erweitern Foto: Björn Gässler BOAH ROBIN!

BOAH ROBIN!

2022 begann für Newcomer-Singer-Songwriter BOAH ROBIN!, bürgerlich Robin-Fabian Bovensiepen, sehr ambitioniert und arbeitsreich. Im Vormonat, Dezember 2021, brachte der von Peter Plate (Rosenstolz) entdeckte homosexuelle Singer/Songwriter seine erste EP „Jupiter Alpha“ raus, die ihm auch zum ersten Mal Pressestimmen und Artikel einbrachte.

Es folgten zahlreiche Artikel und Interviews, Podcast-Aufnahmen und der Job des Jahres: BOAH ROBIN! sollte musikalischer Hauptact bei der Eröffnung des Leipziger CSDs im Juli werden, nämlich auf dem Augustusplatz vor Tausenden von Menschen. Und dann kam, wie zu erwarten, das Leben dazwischen, schüttelte süffisant den Kopf und baute einen fiesen Plot Twist ein.

Ein ganzes Vierteljahr lang verbrachte Robin daraufhin mit einer schweren Depression und einer Posttraumatischen Belastungsstörung im Krankenhaus. Es folgte sein Umzug zurück in seine Heimat Bochum/NRW, und während andere Leute ihre Sommerferien an den schönsten Sandstränden und Badeseen verbrachten, kämpfte Robin jeden einzelnen Tag mit all seiner Resilienz, Hoffnung und der Unterstützung von Psychologen/Psychotherapeuten gegen seine durch die Krankheit verfälschten Gedanken und das völlig verzerrte Selbstbild an. Er fand neue Freunde im Krankenhaus, die Ähnliches wie er durchmachen.

Am 1. Dezember erscheint seine neue Single „SCHÖNHEIT“, die BOAH ROBIN! für einen seiner im Krankenhaus dazugekommenen Freunde geschrieben hat.

„Dieser Freund von mir ist leider so heftig von der Krankheit betroffen, dass er bis einschließlich heute in Krankenhäusern und zuständigen Einrichtungen leben muss. Während ich nach unserer Entlassung schon wieder die sternenklaren Spätsommernächte vom Leben berauscht genießen konnte, sprach er weiterhin von sich und vom Leben wie ich an meinem allerersten Tag in der Klinik. Er hat seinen Weg zurück nach oben in der ganzen Zeit nicht finden können; er ist nicht gesund geworden. SCHÖNHEIT ist ein offener Brief an ihn, aber gleichzeitig auch ein Reminder an uns alle da draußen: Die Welt geht gerade durchaus vor die Hunde, schaut man sich beispielsweise die Zustände in der Ukraine oder den Iran an – aber wir sollten uns immer daran erinnern, dass wir trotz allem glückliche Minuten und Sekunden verleben dürfen.“ BOAH ROBIN auf YouTube