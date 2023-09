Bodensee: „GuteZeitFestival“ mit Techno-Stars

× Erweitern Foto: @lexykpaulofficial Lexy & K-Paul

Am 16. September ist es für einen Tag lang vorbei mit der Beschaulichkeit am Bodensee. Techno statt Wasserplätschern und Waldesrauschen, derbe Beats statt Vogelzwitschern.

Das „GuteZeitFestival“ begrüßt Musikfreund*innen im Bodenseestadion Konstanz und wartet mit den Sternen der Techno-Szene auf. Angekündigt werden unter anderem Ben Klock, Stella Bossi, Lilly Palmer und Karotte. Die Stars des Happenings sind sicherlich Wankelmut sowie Lexy & K-Paul.

Über Wankelmut (kleines Bild rechts): Der 1987 geborene Berliner DJ und Producer remixte schon internationale Musikgrößen wie Gossip, Lenny Kravitz und Hozier. Dank Chart-Erfolgen wie „One Day/Reckoning Song“ mit Asaf Avidan & The Mojos, „Almost Mine“ mit Charlotte OC sowie „My Head Is a Jungle“ mit Emma Louise hatte der Musiker international großen Erfolg. Sehr populär sind auch seine DJ-Mix-Alben „Wankelmoods“.

Über Lexy & K-Paul: Diese Musiker muss man einfach mögen, schon weil die zwei „East End Boys“ Technolektro-House mit Augenzwinkern komponieren. Lexy aka Niconé (Alexander Gerlach; geboren am 14. Januar 1976 in Dresden) und Kai Michael Paul (geboren am 5. November 1973) produzieren seit den 1990ern erfolgreich Rave und Techno. Vor allem zur Jahrtausendwende landeten sie Klub-Hit auf Chart-Hit. „Freak“, „Love Me Babe“ oder auch „Der Fernsehturm“, „You're the One“ und „Let’s Play“ sind Klassiker des Genres. gutezeit-festival.de