Le beat, Françoise Hardy und l'amour

Fotos: Bon Entendeur / M. Rädel Bon Entendeur

Ende Juni erscheint das neue Album „Minuit“. Und auf Social Media zeigen Bon Entendeur auch ihre Nippel ...

Ein französischer Klassiker aus den 1960er-Jahren wurde behutsam – elektronisch – wiederbelebt und mit einem kunstvollen und queeren Clip veröffentlicht.

Heute präsentiert das französische Elektro-Kollektiv Bon Entendeur (die drei Freunde Nicolas Boisseleau, Arnaud Bonet und Pierre Della Monica) ihre Zusammenarbeit mit der legendären Sängerin Françoise Hardy, ein wunderbares Lied über das schönste aller Gefühle. Die Liebe!

In dem Lied besingt Françoise Hardy, das Sprachrohr der französischen Sixties-Jugend, den Tanz der Hormone, die Melancholie, wenn man sich erinnert, die Lust auf Abenteuer und Gefühle im Rausch. Und dafür ist man nie zu alt. Und auch wer gerade in einer Beziehungskrise steckt, kann sich durchaus lustvoll und romantisch wieder auf seine*n Partner*in einlassen ... Bon Entendeur vs Françoise Hardy „Le temps de l'amour“ ist unser Video des Tages. Warum? Schaut mal rein.

Funfact: Ein erstes Revival erlebte der Chanson 2012 in „Moonrise Kingdom“ mit Tilda Swinton