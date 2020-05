„Liebes zukünftiges Selbst“

× Erweitern Booka Shade

Booka Shade

Seit einem Vierteljahrhundert bereichern die beiden Künstler Walter Merziger und Arno Kammermeier von Booka Shade nun schon die Welt und versorgen sie mit Melodien, Liedern, Tracks und Beats. Für Mai ist ein neues Album geplant: „Dear Future Self“.

Das 13 Kompositionen starke Werk ist bestes House mit leichten Techno-Anleihen. „Dieses Album ist definitiv das klubmusiklastigste Album unseres gesamten Repertoires, deshalb gibt es auch Übergänge zwischen den Tracks. Viele der Tracks wurden in den letzten 18 Monaten erst einmal von uns live getestet bevor sie fürs Album überhaupt in Erwägung gezogen wurden“, verraten die beiden schriftlich. „Ob am Strand bei Sonnenuntergang oder in industriellen Lagerhäusern, auf großen Festivals oder den kleinsten und intimsten Klubs; nur die essenziellsten Titel haben es letztendlich auf die LP geschafft.” Unsere Anspieltipps sind „Dear Future Self (feat. Lazarusman)“, „Acid Brain“ sowie „I Go, I Go (feat. Kaktus Einarsson)“ und „Red Medina“. Beste elektronische Musik aus Deutschland, schön.

Gut zu wissen: Booka Shade remixten einst auch „Justified & Ancient (Stand By the Jams)“ von The KLF