„Bouquet“ – Das neue Album von Gwen Stefani

Aufgenommen wurde das neue Werk in den The-Smoakstack-Studios in Nashville zusammen mit dem preisgekrönten Produzenten Scott Hendricks

Ganz schön lange warten mussten die Fans auf ein neues Album der Sängerin, die 2004 ihr Solo-Debüt gab – zuvor sang sie ja bei der Band No Doubt Hits wie „Hey Baby“, „Just a Girl“, „It’s My Life“ und natürlich „Don't Speak“.

Vor sieben Jahren erschien Gwen Stefanis letztes Album, das Weihnachtsalbum „You Make It Feel Like Christmas“, das sich 2017 international gut platzieren konnte und sogar zwei Hits abwarf. Heute gibt es endlich neue Musik!

Mit „Bouquet“ präsentiert die Künstlerin ihr abwechslungsreiches fünftes Studioalbum und feiert zudem das 20. Jubiläum ihres Debüts „Love. Angel. Music. Baby.“ (wir berichteten), das damals ebenfalls Mitte November erschienen ist. Unser Anspieltipp auf dem brandneuen Werk, das heute erscheint, ist die berührende Pop-Ballade „Swallow My Tears“, die sich nach und nach zu einem gar nicht so sentimentalen Pop-Hit entwickelt. Aufgenommen wurde das neue Album übrigens in den The-Smoakstack-Studios in Nashville zusammen mit dem preisgekrönten Produzenten Scott Hendricks, ein Garant für Qualität. Die wunderbaren Bilder stammen übrigens von der legendären Fotografin Ellen von Unwerth. Dieses „Bouquet“ ist kein in besonderer Weise gebundener Strauß von Blumen, kein Duft von Wein, es ist ein musikalischer Pop-Genuss, der den grauen November erhellt. Willkommen zurück, Gwen. www.gwenstefani.com

