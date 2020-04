Boy George und Kygo

× Erweitern Foto: Johannes Lovund Kygo Zusammen mit der Sängerin Sasha Sloan komponierte der Eurodancer Kygo ein melancholisches Lied über die Sehnsucht: „I'll Wait“

Boy George Boy George singt über das, was viele fürchten

Der legendäre queere Brite Boy George und der populäre Norweger Kygo haben zwei Lieder am Start, die sich beide etwas melancholisch mit dem Sein auseinandersetzen.

Kygo zählt seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten und bekanntesten Produzenten, Remixern, Songwritern und DJs. Der am 11. September 1991 geborene Musiker landete seit 2013 Hits wie „It Ain’t Me“, „Higher Love“ (featuring Whitney Houston), „Stole the Show“, „Remind Me to Forget“ und „Firestone“. Seine Musik ist immer etwas schwermütig, hat einen poppigen Eurodance-Deep-House-Beat und geht sofort ins Ohr, so auch die neue Nummer „I'll Wait“. Großes Gefühlskino!

www.facebook.com/kygoofficial

Boy George

Boy George landete mit und ohne Culture Club, SASH! und Jesus Loves You Hits wie „Karma Chameleon“, „Bow Down Mister“, „Run“, „Do You Really Want to Hurt Me?“ und „Everything I Own“.

2020 setzt der soulige Sänger sich musikalisch mit traurigen Gefühlen und ernsten Themen auseinander: Sein brandneues Lied „Isolation“ beschäftigt sich melancholisch-poppig mit Verletzlichkeit und Einsamkeit. „So many metaphors, so little time. Keep safe people and let's get this moment under control“ Ein neues Album wird 2020 auch noch kommen, die Single soll heute erscheinen.

www.facebook.com/boygeorgeofficial