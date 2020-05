Brandy feat. Chance the Rapper „Baby Mama“

Die seit den 1990ern erfolgreiche Sängerin meldet sich zurück. Passend zum Muttertag mit einer Hommage an alle Mütter dieser Welt: „Baby Mama“.

„Auf meiner neuen Single geht es darum, die Stärke und Standhaftigkeit einzufangen, die es nicht nur als Mutter benötigt, sondern im Leben allgemein“, so Brandy, die mit Hits wie „Another Day in Paradise“ und „The Boy Is Mine“ zum Weltstar wurde. „Ich freue mich sehr, dass Chance mit dabei ist und hoffe, dass meine Fans den Song so erhebend finden, wie ich ihn mir vorgestellt habe!“