Britney ♡ Backstreet Boys: „Matches“

× Erweitern Fotos: Sony Music Britney x BackstreetBoys

Backstreet Boys

Nachdem ihre aktuelle Single „Swimming in the Stars“ weltweit Spitzenplätze bei iTunes abräumte, kommt nun der neuste Coup der Sängerin. Ein Duett mit den Backstreet Boys: „Matches“.

Es ist eine sehr eingängige Popnummer mit zackigem Dance-Beat, einem Schuss Elektro und an die The Black Eyed Peas erinnernden Soundspielereien. Schräg und gut.

Das klasse Lied wird den beiden US-Pop-Legenden durchaus gerecht, auch die Kombination ist passend. Denn schon in den 1990ern hatten die Backstreet Boys und Britney Spears gemeinsame Producer, Songwriter und Studiomusiker – wie übrigens auch Ace of Base ... Ein quirliges Lied, das dunkle Tage poppig-bunt macht und auch im Homeoffice für beste Laune sorgen wird. 1a. Ob auch ein richtiges Musikvideo gedreht werden wird?

Backstreet Boys

Über die Backstreet Boys

Einst war ihre Musik extrem bubblegum („We’ve Got It Goin' On“, „Get Down“ und „Everybody (Backstreet's Back)“ ...), oft eher melancholisch („I Want It That Way“, „Straight Through My Heart“ und, und, und ...), aber immer 100 Prozent Pop. Seit 1995 gehören die Backstreet Boys weltweit zum Musikbusiness – und landen bis heute immer wieder große Hits à la „Incomplete“. Sind sie etwa „Larger Than life“?! www.facebook.com/backstreetboys