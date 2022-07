Britney Spears: Duett mit Elton John?

Man hat sich ja fast wieder ein bisschen Sorgen um Britney Spears gemacht, wenn man auf ihr Instagram-Profil schaute. Wenig kunstvolle (Fast-) Nacktbilder statt Content mit Botschaft oder erbauender Motive.

Aber nun geht es wohl auch wieder in Sachen Musik voran bei der Sängerin, die vor allem Ende der 1990er und Anfang der 2000er mit Hits wie „Toxic“, „...Baby One More Time“, „Gimme More“ und „Womanizer“ international abräumte.