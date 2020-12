Britney Spears schwimmt in den Sternen

× Erweitern Bild: Sony Music Britney Spears

Fotos: Sony Music Britney Spears Seit Ende 1998 tanzt und singt sie mit im Musikbusiness

Die US-Sängerin ist zurück. Und wie dieses äußerst kunstvolle Bild auch zeigt, in Bestform. Gestern wurde sie 39 Jahre alt, da gibt es natürlich auch neue Musik.

Stuart Price Jacques Lu Cont DJ- und Producer-Star Stuart Price versorgte sie schon mit Beats

Das neue Lied „Swimming in the Stars“ ist nur eines von vielen Schmankerln, die auf der „GLORY DELUXE VINYL EDITION“, einer neuen Version ihres letzten Albums, zu finden sein werden.

„Swimming in the Stars“ ist eine Ballade, die mit einem großen Refrain und poppigen Rhythmen aufwartet. Stimmlich gibt Brit alles, auch die Producer holten das Beste aus der Komposition raus – klar, sie ist keine Whitney oder Donna Summer, ABER das Lied ist eine feine Sache.

Die trotz aller Skandale immens erfolgreiche Popperin Jahrgang 1981 ist seit 1998, als sie mit „... Baby One More Time“ die Spitze der US-Charts zum ersten Mal erklomm, fester Teil der Popwelt und Szene. Dragqueens lieben sie! Bis heute landete die Homo-Ehe-Befürworterin Hit auf Hit. Zum Beispiel „Womanizer“, „Oops ... I Did It Again“, „3“, „Toxic“ sowie „Me Against the Music“ mit Madonna; Tracks wie „I Wanna Go“, „Work Bitch“ und „Gimme More“ gehören in der Community einfach dazu. Und jetzt gibt es neue Kunst der Verehrten, hier könnt ihr reinhören:

www.britneyspears.com