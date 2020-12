× Erweitern Foto: Studio Daniel Mulder BURAK

„Mein neues Album DEVAS kommt am 4. Dezember raus“, meldete sich der Musiker Burak Özdemir bei uns. Über den 1983 in Istanbul geborenen Sohn des Komponisten und Pianisten Cengiz Özdemir berichteten wir schon regelmäßig – klar, dass wir euch sein neues Album nicht vorenthalten wollen.

Burak Özdemir: DEVAS

Zusammengearbeitet hat der Komponist, Fagottist, Choreograf und Regisseur Burak dafür wieder mit einer illustren Schar anderer Musiker des Ensembles Musica Sequenza, unter anderem mit Tim Willis (Barockvioline), Mirjam Wittulski (Kontrabass) und Linda Mantcheva (Barockcello), Natacha Atlas singt bei „Shiva“.

Unsere Anspieltipps auf dem Album, dessen Liedtitel nach Gottheiten im Hinduismus benannt wurden, sind „CHANDRA – The deity of night“ und „KAMADEVA – The deity of love“. Das große Thema des Albums ist der Kreislauf des Lebens: Geburt, Heranwachsen, Altern und Sterben.