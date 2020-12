× Erweitern Sarah Connor

Keine Angst, das ist kein Abschied, Sarah Connor hat ein neues Lied am Start! Zu finden wird es auf der neuen (dritten!) Version ihres Erfolgsalbums „HERZ KRAFT WERKE“ sein.

Sarah Connor singt „BYE BYE“

„Manchmal kommen Lieder völlig überraschend zu einem und müssen dann schnellstmöglich raus zu den Menschen. ‚BYE BYE‘ ist so ein Lied. Ich habe das Gefühl eingefangen, das mich gerade überall umgibt und mit Tobias Kuhn einen Song daraus gemacht“, so Sarah Connor.

„Für das Video zu ‚BYE BYE‘ bin ich unter anderem mit dem Auto rumgefahren und habe Menschen in den verschiedensten Situationen gebeten, kurz in mein Handy zu singen. Krankenschwestern, ein Busfahrer und eine Supermarktmitarbeiterin haben mitgemacht! Es musste schnell gehen und sollte unaufwendig sein und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung so viel toller Menschen! ‚BYE BYE‘ ist mein Abschiedslied 2020!“

Stimmstark und nah am Menschen: Sarah Connor, wie wir sie lieben. Ein sehr guter musikalischer Abschluss für das Corona-Jahr 2020, oder?

Fotos: M. Bothor, Universal Music Sarah Connor

Über Sarah Connor

Geboren wurde die Künstlerin am 13. Juni 1980, seit 2001 landet sie Hit auf Hit. „Let’s Get Back to Bed – Boy!“, „From Zero to Hero“, „Vincent“, „Living to Love You“, „Under My Skin“, „Wie schön du bist“ oder auch „Bounce“ sowie „From Sarah With Love“, die Fans sind der stimmgewaltigen Delmenhorsterin immer treu. Musiker Wyclef Jean auch, er arbeitete schon 2002 mit ihr zusammen und ist am Ende des neuen Videos zu sehen. www.facebook.com/sarahconnor