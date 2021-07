Céline Dion, Leona Lewis und Diane Warren

× Erweitern Céline Dion und Leona Lewis und Diane Warren

Diane Warren „Not Prepared For You“ mit Lauren Jauregui ist eine klasse 1960er-Soul-Hymne und eines DER Stücke des Albums

Die US-amerikanische Komponistin Diane Warren ist seit den 1980ern beständig in den Charts. Pop-Klassiker wie „Because You Loved Me“ von Céline Dion, „Nothing’s Gonna Stop Us Now“ von Starship, „I Get Weak“ von Belinda Carlisle oder auch „Blame It on the Rain“ von Milli Vanilli gehen auf ihr Konto. Und auch „I Don’t Want to Miss a Thing“ von Aerosmith.

Ende August erscheint ihr Debütalbum unter eigenem Namen: „The Cave Sessions, Vol. 1“, mit dabei sind unter anderem Céline Dion, Leona Lewis (großartig: „Old With Me“ zusammen mit James Morrison), Paloma Faith und auch John Legend.

Unsere Anspieltipps sind das sommerlich-melancholische „Seaside“ mit Rita Ora, die rotzige (von Hip-Hop geküsste) Rock-Nummer „Drink You Away“ featuring Ty Dolla $ign und die Ballade „Superwoman“ zusammen mit Céline Dion. Ein Höhepunkt des Albums ist Diane Warrens Zusammenarbeit mit John Legend „Where Is Your Heart“. BERÜHREND! www.facebook.com/DianeWarrenMusic