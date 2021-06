„Call Me Papi“ – Daddy Issues?

× Erweitern Foto: Elektra France / Warner Music Feder & Ofenbach House können sie, lächeln nicht: Feder & Ofenbach

Feder & Ofenbach

Wenn man das erste Mal „Daddy“ oder „Papi“ genannt wird, und das nicht vom etwaigen Kinde, kann das bitter sein. Oder auch sexy, etwa wenn der Gatte, das Date dies tut – und es erotisch gemeint ist.

Das französische DJ-Duo Ofenbach meint es sicherlich erotisch und tat sich für den House Track „Call Me Papi“ mit dem in Nizza geborenen DJ und Produzent Feder zusammen.

Herausgekommen ist eine stampfende Slap-House- oder auch Eurodance-Nummer im typischen 2021er-Stil („Deep House mit French Touch“), nicht sonderlich innovativ, aber schön eingängig und vom Text her durchaus hittig, weil man sich wenig merken muss: „I love it, when you call me papi“. Gesungen übrigens von Dawty Music (auf die setzte auch schon DJ und Producer HUGEL). Dazu noch ein paar gesampelte Tröten, fette Beats und eine kickende Bass Drum. Irgendwie passt es dann doch sehr gut. Wird diese strandpartytaugliche Nummer zum Sommerhit?

