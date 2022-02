× Erweitern Foto: J. Ducasse Calum Scott „If You Ever Change Your Mind“

Foto: www.instagram.com/felixjaehn Felix Jaehn Mit Felix Jaehn landete er schon in unseren Charts

Calum Scott: 2015 begann die Laufbahn des britischen Popsängers bei der Casting-Show „Britain’s Got Talent“, bei der er mit seiner Version von Robyns „Dancing on My Own“ überzeugen konnte, auch wenn er am Ende insgesamt „nur“ Sechster wurde.

Trotzdem nahm seine Karriere Fahrt auf, 2018 erschien sein Debütalbum „Only Human“, 2019 veröffentlichte er gemeinsam mit dem sehr erfolgreichen queeren DJ und Produzenten Felix Jaehn die Single „Love on Myself“. Jetzt hat der sexy Queer ein neues Lied am Start: „If You Ever Change Your Mind“.

Über das Lied verrät der Sänger: „Ich habe mich so sehr in jemanden verliebt, dass selbst jetzt, ungefähr fünf Jahre, nachdem wir uns getrennt haben, immer noch dieses unsichtbare Band an uns beiden hängt.“

www.calumscott.com