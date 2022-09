Calum Scott und Kygo „Woke Up In Love“

Foto: J. Ducasse Calum Scott „If You Ever Change Your Mind“ Calum

Der queere Sänger Calum Scott aus UK hat sich den norwegischen Producer und DJ geangelt, um mit ihm – und US-DJ Gryffin – ein gemeinsames Lied zu komponieren. Hier ist es.

Über Calum Scott: Die Laufbahn des britischen Popsängers begann vor sieben Jahren bei der Castingshow „Britain’s Got Talent“, bei der der 1988 Geborene mit seiner Version von Robyns „Dancing on My Own“ überzeugen konnte, auch wenn Calum am Ende insgesamt „nur“ Platz 6 schaffte. Trotzdem nahm Calum Scotts Karriere Fahrt auf, 2018 erschien sein Debütalbum „Only Human“, 2019 veröffentlichte er gemeinsam mit dem sehr erfolgreichen queeren DJ und Produzenten Felix Jaehn die Single „Love on Myself“. Bis heute folgen Hits verschiedener Genres, ganz aktuell – wieder mit Felix – „Rain in Ibiza“ und jetzt eben „Woke Up In Love“ mit Kygo.

Über Kygo: Der Norweger zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Produzenten, Remixern, Songwritern und DJs des 21. Jahrhunderts – ein Status, den sich der 1991 Geborene in Rekordzeit erarbeitete. Seine House-Pop-Chill-out-Lieder kommen auf Milliarden Audio/Video-Streams weltweit und seine Videos verzeichnen mehr als Milliarden YouTube-Views. Kennen wirst du „It Ain’t Me“, „Stole the Show“, „Higher Love“ mit Whitney Houston, „I’ll Wait“ und „Firestone“. Hier ist sein neues Video: