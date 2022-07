Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey und Pharrell

× Erweitern Foto: Conor McDonnell Eine klasse Truppe in 1980er-„Magnum“-Optik

Calvin Harris

Yeah, das klingt doch mal nach einer Zusammenarbeit, die den Sommer – trotz der kommenden Hitzewelle – versüßen wird. Heute feiert „Stay With Me“ des Quartetts Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey & Pharrell seine Video-Premiere.

So viele Stars, so klasse Musik. Ein erster Vorbote aus Calvin Harris' Album „Funk Wav Bounces Vol. 2“, das im August erscheinen soll.

Und auch eine Art Comeback von Justin Timberlake! Als es 1997 mit *NSYNC losging, wurde der 1981 geborene Sänger als einer der weniger erfolgreichen Backstreet-Boys-Nachahmer belächelt, doch zumindest in den USA zogen *NSYNC dank Hits wie „Tearin’ Up My Heart“, „Bye Bye Bye“ und „Girlfriend“ schon bald mit ihren BSB-Kollegen mit. Wenige Jahre später ging Justin 2002 auf Solopfade und räumt seitdem mit einem Hit ( „Rock Your Body“, „SexyBack“, „Can't Stop the Feeling!“, „Mirrors“, „Say Something“ oder auch „4 Minutes“ mit Madonna ...) nach dem anderen ab. Und glänzt immer wieder als Schauspieler.

Funfact: Im Frühling 2020 hatte der 1984 geborene DJ und Producer Calvin Harris einen handfesten Penis-Skandal ... Ein Hacker klaute ein Bild seines besten Stücks und teilte dieses #dickpic mit der hocherfreuten Welt. calvinharris.com