Cari Cari – Musik als Ergebnis einer Sinnkrise

In zwei Tagen veröffentlicht das österreichische Indie-Duo Cari Cari sein neues Album „One More Trip Around the Sun“.

Das Werk, ihr drittes Studioalbum, sei „eine Hommage ans Älterwerden, eine Liebeserklärung an Familie und Freund*innen und das Versprechen, sich und den eigenen Werten treu zu bleiben – abseits von kurzlebigen Trends und dafür konsequent gegen den Strom.“ Und das „Ergebnis einer Sinnkrise“, wie die Österreicher vorab verraten.

Aber: „Es fühlt sich nicht wirklich anders an, ob 15.000 Menschen beim Southside Festival vor der Bühne stehen oder 500 Leute in einer kleinen Venue. Wir sind von einem Erfolg zum nächsten gejagt. Millionen Menschen hören jeden Monat unsere Musik, aber im Endeffekt hat sich gezeigt: Es sind Erlebnisse und Verbindungen, die zählen – nicht die Statistiken.“ Wunderbar. caricariragazzi.com

