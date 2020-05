Die Jepsen hat was Neues!

Seit etwa zehn Jahren macht man das so: Etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung des Albums kommt dasselbe nochmals raus, diesmal aber mit neuen (Zusatz-)liedern. Früher wäre das ein neues Album gewesen, aber so hilft das wohl der Chartsstatistik ... Dabei hat das Carly Rae Jepsen doch gar nicht nötig.

Denn die am 21. November 1985 geborene Kanadierin ist eine weltweit erfolgreiche Musikerin, die sich mit Hits wie „Call Me Maybe“, „I Really Like You“ und „Good Time“ eine große Fanbasis aufgebaut hat. Immerzu setzt sie sich für die LGBTIQ*-Szene und queere Belange ein.