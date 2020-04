Carolin No im Stream

Foto: M. Schmitt Caroline No

Das Singer-Songwriter-Paar Carolin & Andreas Obieglo, besser bekannt unter ihrem Bandnamen Carolin No lud an den abgesagten Tourterminen zu Hauskonzerten per Live-Stream ein! Bereits der erste Teil am vergangenen Samstag fand in kürzester Zeit mit knapp 10.000 Aufrufen und noch größerer Reichweite enormen Anklang. Die Hauskonzerte gehen weiter und Carolin No spielen für alle: „Sich-nicht-unterkriegen-Lasser, Immer-wieder-neuen-Mut-Fasser, Gegen-den-Strom-Schwimmer, Hoffnungsschimmer“ .

Die beiden miteinander verheirateten Multiinstrumentalisten leben – nach Stationen in Berlin und den USA – in der Nähe von Würzburg, wo sie ihre Songs schreiben und produzieren.

„[…] Im Moment nicht zu verstehen, zeigt doch alles seinen Sinn. Alle Höhen und alle Tiefen und alles zwischendrin […] “, so heißt es gleich im ersten Lied „Geteilt durch zwei“. Entstanden in einem extrem emotionalen Jahr voller Schicksalsschläge und Glücksmomente – wie der Geburt ihrer ersten Tochter – verwundert es nicht, dass die beiden das neue, komplett in Eigenregie geschriebene, eingespielte und produzierte Werk „No No“ schon jetzt als die persönlichste und wichtigste Veröffentlichung ihrer Karriere bezeichnen.

Weitere Homeoffice Concerts folgen. www.facebook.com/carolinno