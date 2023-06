Klare Ansage von CAZWELL

× Erweitern Foto: @CAZWELLmusic Der Musiker ist ein guter Freund von Trans*-Ikone Amanda Lepore

Foto: @CAZWELLmusic

Viel zu viele hetzen leider über trans Menschen. Das lässt auch US-Rapper CAZWELL nicht unberührt, der queere Musiker meldete sich jetzt zu Wort. Und „neue“ Musik gibt es auch.

Zuerst das Wichtigere: Der Künstler aus New York bezieht – Gottlob – klar Stellung für trans Menschen und gibt einer Social-Media-Haterin namens Britney das Feedback, das sie verdient. Trotzdem entlässt er uns mit einem Schmunzeln, mag auch an seinem Hündchen liegen ...