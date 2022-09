Charlie Winston „as I am“

× Erweitern Foto: Thomas Chéné

Charlie Winston Live: 7.12.: MOJO CLUB – Hamburg, 9.12.: LUXOR – Köln, 10.12.: GRETCHEN – Berlin, 14.12.: STROM – München

Der sympathische Singer-Songwriter Charlie Winston („Like a Hobo“) meldet sich Ende September mit einem Album zurück.

Auf seiner Homepage verrät der 1978 in England Geborene darüber: „,as I am‘ ist eine Sammlung von Songs, die ich 2020 geschrieben habe. Der Lockdown der Welt war eine Gelegenheit, tief in den kreativen Prozess einzutauchen und gleichzeitig zu verstehen, was mich zu dem macht, was ich bin. Ich hatte das große Bedürfnis, meine Perspektive zu ändern. Wie die Schriftstellerin Anaïs Nin einmal schrieb: Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wie wir sind. Um zu verstehen, wie ich die Realität sehe, musste ich die Linse untersuchen, durch die ich die Welt sehe. Wenn ich irgendwelche Wünsche habe, dass sich Dinge in meinem Leben ändern, muss ich zuerst verstehen, wie ich es sehe. Der Titel und die Songs erinnern mich also daran, zu versuchen, mich selbst so zu sehen, wie ich bin.“ Gut geworden! www.instagram.com/charliewinston