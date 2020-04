× Erweitern Foto: ZYX Lutricia McNeal

Charming Horses & Lutricia McNeal

Unkaputtbar, dieser Hit aus dem Jahr 1997. Und jetzt gibt es den Soul-Pop-Klassiker in einer neuen Version. Einer sehr guten Deep-House-Pop-Version.

Die Frau mit der tiefen, tiefen Stimme lebt zwar in den USA, doch Hits landet sie vor allem in Schweden, was auch daran liegen wird, dass Lutricia dort produziert wird.

Lutricia McNeal

Der neue, alte Hit hat das Zeug, erneut abzuräumen, die deepen Beats, das fröhliche Video, alles passt hervorragend – und vertreibt zudem drückende Corona-Sorgen.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Schon 2006 erschien bei ZYX ihr „Greatest Hits“-Album, auf dem sich neben vielen Skandinavien-Hits auch die Titel finden, mit denen sie in Deutschland abräumte. Allen voran natürlich die Überhits „Stranded“, „365 Days“ und „Ain’t That Just the Way“ (im Original). Im Ganzen purer Soul mit viel R’n’B-Einflüssen, aber auch Dancepop und House ist dank der Hits „Washington“ und „Fly Away“ mit dabei. Leider nicht drauf: „Perfect Love“ und spätere Hits.

