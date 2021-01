Lana Del Rey: „Chemtrails Over the Country Club“

× Erweitern Foto: Universal Music Lana Del Rey

Foto: Polydor Lana Del Rey Los ging es 2011 mit „Video Games“

Bittersüße Melancholie hat einen Namen: Lana Del Rey. Seit etwa zehn Jahren lässt die Sängerin uns schmachten, melancholisch werden und das auch noch genießen. Im März erscheint ihr neues Album: „Chemtrails Over the Country Club“.

„Vielleicht war ich mit meiner Geschichte und meinen Erlebnissen, die ich in die Songs einfließen ließ, zu ehrlich? Komplexität im Pop ist immer noch verwirrend für manche Menschen. Ich habe tatsächlich aus meinem Leben berichtet, und nicht nur nichtssagende, freundliche Sommerliedchen geträllert.“

Seit 2011 steht sie für vertone Sehnsucht. Lana Del Rey (geboren am 21. Juni 1985) aus Brooklyn haucht, singt und flüstert so nah am befürchteten Sprung von der Klippe vorbei, dass es eine große – novemberneblige – Freude ist. Ihr siebtes Studioalbum „Chemtrails Over the Country Club“ soll am 19. März erscheinen, unter anderem als CD, Kassette und auf Vinyl.

Funfact: Sie war schon mit Mando Diao auf Tour

