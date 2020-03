Cher: Tourabsage wegen Corona

× Erweitern Foto: Warner Music Cher

Nile Rodgers

Wie Musiklegende und Star-Producer Nile Rodgers vor wenigen Minuten auf Social Media bekannt gab, ist die aktuelle Cher-Tour vorerst unterbrochen.

„Our @Cher tour has been cancelled for now. We’re all positive and upbeat. #life is not a straight line“, so der sie begleitende Musiker Nile Rodgers. Gestern spielte dort in Oklahoma City ein auf Corona positiv getesteter Jazzmusiker, es wäre zu gefährlich für Cher, ihre Musiker und das Publikum, dort zusammenzukommen.

Foto: Warner Music Cher „Dressed to Kill“-Tour

Über Cher

In der queeren TV-Serie „Will & Grace“ durfte Cher als Gott auftreten, nicht ohne Grund: In der Wahrnehmung großer Teile der Community ist sie allmächtig und omnipräsent. Und ja, man verehrt sie, die Schauspielerin und Sängerin von Charterfolgen wie „Believe“, „I Found Someone“, „Take Me Home“, „I Got You Babe“, „Dark Lady“, „Woman’s World“ und „If I Could Turn Back Time“. Seit den 1960ern ist Cher ganz vorne mit dabei, 2020 muss sie aber eine kleine Schlappe hinnehmen, ihre aktuelle „Here We Go Again“-Tour wurde wohl vorerst abgesagt.