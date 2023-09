Chers Weihnachtsalbum!

Foto: Warner Music Cher

Das passt doch zum Spätsommer?! Sarah Connor, Gloria Gaynor, Christina Aguilera, Céline Dion, Boney M. und natürlich Mariah Carey, von vielen Künstler*innen gibt es Weihnachtsalben. Nun auch von Cher.

Schon vor einigen Monaten berichteten wir, dass die legendäre US-Sängerin an einem Werk zum Fest der Feste arbeitet, nun ist es wohl fertig. Zumindest postete die Künstlerin zusammen mit dem Satz „Are you spending Christmas with me?“ ein Bild, das wohl das Cover des kommenden Albums sein wird.

Hoffen wir, dass es nicht so trashig, PARDON!, extrem-poppig wie ihr ABBA-Album wird … Nächstes Jahr soll übrigens noch ein neues Album der vor allem von Queers verehrten Musikerin erscheinen. Wir sind gespannt! Über Cher: Die am 20. Mai 1946 geborene Oscar-prämierte US-Schauspielerin („Mondsüchtig“, „Tee mit Mussolini“, „Die Hexen von Eastwick“ ...) und Sängerin ist weltweit eine Ikone. Vor allem in der LGBTIQ*-Community wird sie für Charterfolge wie „Believe“, „If I Could Turn Back Time“, „The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)“, „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“, „I Got You Babe“ ** sowie „Take Me Home“ und „Woman's World“ *** gefeiert. In der queeren TV-Serie „Will & Grace“ durfte Cher 2002 als eine der wohl glamourösesten Erscheinungsformen von Gott auftreten. Und jetzt fordert sie Mariah als „Mother Christmas“ raus ...

** als Sonny and Cher mit ihrem Ex-Mann (1935 – 1998)

*** dank 20 (!) Remixen 2013 Platz 1 der US-Dance-Charts