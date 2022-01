Chill-out ༄ Francis Harris

× Erweitern Foto: Timothy Charles Lyons Francis Harris

Francis Harris

Der Producer Francis Harris entführt auf seinem neuen Album „Thresholds“, das es auch als Doppel-Vinyl gibt, in entspannte Kosmen, fast erinnert sein Werk an die musikalische Untermalung eines Beitrags über farbenprächtige Korallenriffe, saftige Regenwälder mit wogenden Orchideen oder auch malerische Berggipfel.

Musik zum Träumen, fürs Yoga oder auch für Massagen … Großartige Kunst! „Thresholds“ ist wie das Tor zu einer anderen – wesentlich ruhigeren – Galaxie, nur vereinzelte Samples von Straßengeräuschen oder Gesprächen in (womöglich seiner Heimatstadt) New York erinnern einen beim Hören daran, dass es auch noch Mitmenschen gibt, nicht nur Feen und Natur.

Unsere Anspieltipps sind „Earth Moves“, „And Everything Is One Thing After Another“ sowie „On That Occasion, Landeau“ und „Every Degree Of Distance“. Wer The Orbs „The Orb’s Adventures Beyond the Ultraworld“, Mobys Träumereien, The Shamens Remixalben, Hans-Peter Lindstrøms Produktionen oder auch The KLFs „Chill out“ schätzt, der wird dieses (meist instrumentale) Album lieben.

www.facebook.com/scissor.and.thread.nyc, www.instagram.com/scissorandthread