Chris James „Why Should We Turn Around?“

× Erweitern Foto: Jannik Brune

Foto: Jannik Brune 2020 landete er mit „Not Angry“ einen Hit auf der App Douyin, der chinesischen Ursprungsversion von TikTok

Gerade ist er auf Platz 1 unserer Single-Charts, zumindest seine Kunst, denn „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg wurde eben von Rocker Udo Lindenberg und Rapper Apache 207 gesungen ...

Chris James hat aber auch eigene Musik am Start, die dann auch unter seinem Namen erscheinen wird.

Sein Album „Why Should We Turn Around?“ soll Mitte April veröffentlicht werden, ein Musikclip zu einem der neuen Lieder darauf gibt es schon jetzt: „The Race“ ist unser Video des Tages. Funfacts: 2020 landete Chris James mit „Not Angry“ einen Hit auf der App Douyin, der chinesischen Ursprungsversion von TikTok. Aufgewachsen ist der Künstler in Hilden bei Düsseldorf, mittlerweile lebt er in Berlin.