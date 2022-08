Live: CHRISTINA AGUILERA beim BRIGHTON PRIDE

× Erweitern Foto: Sony Music Christina Aguilera

Seit den 1990ern weltweit ein Begriff und jetzt mit neuer Musik am Start und live in Brighton: X-Tina.

Wer jetzt lästern will: Da gibt es nichts zu lästern. Der US-Superstern ist zwar aus unseren Charts vor einiger Zeit verschwunden, ist aber international betrachtet noch immer populär – und bei CSD traten und treten (zum Glück!) immer wieder große Sterne der Musikwelt auf. Britney Spears, Madonna, Culture Beat, Kylie Minogue sind nur einige der Acts, die zeitgleich in den Charts und bei CSDs waren. Am 6. August wird Christina Aguilera auftreten, am 7. August dann Sophie Ellis-Bextor. Brighton, wir beneiden dich!

„Pride ist der größte Ausdruck von Freiheit. Pride bedeutet laut und furchtlos das bestmögliche Leben zu leben. All dies sind Dinge, die mir wirklich sehr viel bedeuten und die schon immer meine Botschaft und Teil meiner Musik waren. Ich bin sehr dankbar und fühle mich sehr geehrt, die Liebe und Unterstützung der LGBTIQ*-Community seit über 20 Jahren zu haben und diese Momente teilen zu können.“ Christina Aguilera

Über X-Tina: Die am 18. Dezember 1980 geborene Sängerin startete wie einst Britney Spears im „Mickey Mouse Club“, überzeugte aber immer mit ihrer Kunst, nicht nur mit ihrem Aussehen. Schon seit 1999 ist die „Genie in a Bottle“-Sängerin in den Charts, spielte neben und mit Cher in „Burlesque“ und war schon davor dank Erfolgen wie „Dirrty“, „Car Wash“ und „Ain’t No Other Man“ cool. www.christinaaguilera.com

