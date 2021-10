Christina Aguilera meldet sich zurück

× Erweitern Foto: Sony Music Christina Aguilera

Christina Aguilera Christina Aguilera 2002

Sie ist wieder da: Christina Aguilera. Schon seit Ende des 20. Jahrhunderts ist die „Genie in a Bottle“-Sängerin populär, spielte neben und mit Cher in „Burlesque“ und war schon davor durch Erfolge wie „Dirrty“ und „Ain’t No Other Man“ cool.

In den letzten Jahren folgten Hits wie „Moves like Jagger“ (mit Maroon 5) und (leider auch) kommerzielle Flops, aber immer gute Musik. Heute stellt Christina Aguilera ihr neues Lied vor, „Pa Mis Muchachas“.

Über die Arbeit am Latin-geküssten Comeback schwärmt die Sängerin überschwänglich: „There's nothing like Latin love, and it's so reminiscent for me to be around the language being spoken. It's very nostalgic for me. It reminds me of my childhood. It didn't feel like it was business. It felt like it was just a labour of love.“ Was für eine Stimme! Die am 18. Dezember 1980 geborene Sängerin startete wie einst Britney Spears im „Mickey Mouse Club“, überzeugte aber immer mit ihrer Kunst, nicht nur mit ihrem Aussehen. Hier ist der brandneue Clip: