Christine and the Queens „Tears Can Be So Soft“

Das neue Album von Christine and the Queens erscheint im Juni

Bald schon erscheint das neue Album von Christine and the Queens, darauf zu finden sind auch drei Lieder mit Madonna (wir berichteten). Jetzt kommt erst mal noch ein neues Lied, das wunderbare „Tears Can Be So Soft“ – unser Video des Tages!

Über sein kommendes 20 Lieder umfassendes Album verrät der nicht-binäre französischer Singer-Songwriter und Tänzer Christine and the Queens: „Dieses neue Album ist der zweite Teil einer Arbeit, die auch REDCAR LES ADORABLES ÉTOILES aus dem letzten Jahr umfasst. Es ist inspiriert durch die wunderbare Dramaturgie von Tony Kushners ikonischem Stück ANGELS IN AMERICA. Redcar fühlte sich bunt und absurd an, wie wenn der Charakter Prior in seinen wahnsinnigen Dreamspace geschickt wird.“ www.christineandthequeens.com, mehr Features dieser Art auf www.instagram.com/blu_germany