Christine and the Queens & MADONNA

×

× Erweitern Foto: Paul Kooiker Seite 2011 veröffentlicht der Künstler aus Nantes Musik, 2013 gelang mit „Nuit 17 à 52“ eine erste Platzierung in den französischen Charts. Der Durchbruch kam ein Jahr später mit dem Album „Chaleur humaine“

Foto: Facebook / madonna Madonna 2021 Madonna

Der nicht-binäre französischer Singer-Songwriter und Tänzer Christine and the Queens präsentiert heute seine neue Single „To Be Honest“. Im Sommer, am 9. Juni, folgt das Album „PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE“, auf dem auch #Madonna zu hören ist. Und zwar auf drei Liedern.

Das neue Album von Christine and the Queens erscheint im Juni

Über sein kommendes 20 Lieder umfassendes Album verrät Christine and the Queens: „Dieses neue Album ist der zweite Teil einer Arbeit, die auch REDCAR LES ADORABLES ÉTOILES aus dem letzten Jahr umfasst. Es ist inspiriert durch die wunderbare Dramaturgie von Tony Kushners ikonischem Stück ANGELS IN AMERICA. Redcar fühlte sich bunt und absurd an, wie wenn der Charakter Prior in seinen wahnsinnigen Dreamspace geschickt wird.“

Viel Emotionen werden auf dem Album verarbeitet, wie Christine and the Queens verrät: „Der Nachfolger PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE ist der Schlüssel zu einer herzöffnenden Verwandlung, ein Gebet an das Selbst – eines, das durch all die Lieben atmet, aus denen es besteht. Priors wirkliche Agonie in ANGELS IN AMERICA ist ein tiefes, schmerzhaftes Werden, das Vergießen aller Wasser und Erinnerungen, das es dann auch den Engeln erlaubt, tief einzutauchen und eine innige, die Erzählung verändernde Liebe zurückzugeben – ein Ruhen in wahrer Liebe.“

Madonna-Fans können sich auf drei Lieder freuen, auf denen die Queen of Pop auf dem Christine-and-the-Queens-Album zu hören sein wird: „Angels Crying in My Bed (Christine and the Queens feat. Madonna)“, „Lick the Light out (Christine and the Queens feat. Madonna)“ und „I Met an Angel (Christine and the Queens feat. Madonna)“.

www.christineandthequeens.com, mehr Features dieser Art auf www.instagram.com/blu_germany