Clean Bandit feat. Anne-Marie & David Guetta: „Cry Baby“

Foto: G. Blask David Guetta David Guetta produzierte auch schon Céline Dion

Foto: E. Morgan Clean Bandit (hier mit der Sängerin Anne-Marie (links) zu sehen) hatten schon zusammen mit unter anderem Jess Glynne und Zara Larsson große Hits

Mehr Pop geht ja kaum! Die Truppe Clean Bandit, Sängerin Anne-Marie und DJ, Producer und Hitlieferant David Guetta haben sich für „Cry Baby“ zusammengetan. Hier ist das neue Video.

Über das (Trennungs-)Lied verrät Grace Chatto (rechts im Bild rechts) von Clean Bandit: „Es ist schwer, in Worte zu fassen, wie viel mir Cry Baby bedeutet. Es ist zart, verspielt und weich geworden, trotz des tiefen Schmerzes des Songs. Wenn ich ihn mir anhöre, muss ich manchmal immer noch weinen, auch vier Jahre später, als wir damit angefangen haben. Ich bin so dankbar, dass er endlich in der Welt ist.“ Wie gefällt euch die melancholische Pop-Dance-Nummer?

