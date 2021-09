Teuflisch Gutes von Clueso und Drangsal

× Erweitern DRANSAL „Exit Strategy“

Foto: M. Rädel Clueso

Zwei Ausnahmemusiker unterschiedlichster Genres haben neue Musik im Angebot: Drangsal (Bild oben) und Clueso (Bild rechts). Unsere Tipps für dich.

DRANGSAL „Exit Strategy“: Sein neues Album ist das Dokument eines gereiften Künstlers. Drangsal hat noch nie so frei musiziert und so wandlungsreich gesungen wie hier, und er hat auch noch nie so wagemutig und schillernd getextet: von der Gegenwart zurück in die deutsche Romantik und wieder voran bis zum restringierten Code der Generation Z. „Exit Strategy“ ist reich an Facetten, aber — das ist das Tolle daran — es ist dabei nicht beliebig: Alles passt aneinander, jede noch so abseitig scheinende musikalische oder lyrische Volte fügt sich bruchlos in ein großes Bild.

Clueso

CLUESO „Album“: Hip-Hop? Pop? Die musikalische Neuausrichtung von Clueso zeigte sich bereits in den letzten Jahren, in denen er ohne Scheuklappen oder Distinktionsgehabe Songs mit Capital Bra oder Majan produzierte, immer neugierig auf neue Stile, neue KünstlerInnen und Weiterentwicklung. Und so wird auch sein Album mit dem programmatischen Titel „ALBUM“, welches am 1. Oktober über Epic Germany erscheint, wieder mit vielen Überraschungen aufwarten und unter Beweis stellen, dass Clueso auch nach 25 Jahren Karriere zu einem der spannendsten und progressivsten Künstlern Deutschlands gehört.