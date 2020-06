Elton John, Colin Padalecki und Forrest Frank

× Erweitern Foto: www.instagram.com/surfacesmusic Surfaces und Elton John

Foto: Universal Music Surfaces

Von wegen, er zieht sich zurück ... Am Freitag erscheint das neue Video des wahren Pop-Titanen Elton John: „Learn to Fly“ von Elton John & Surfaces.

Angesprochen auf die Burschen verrät Elton John: „Ich habe ihren Song Sunday Best zum ersten Mal in Australien gehört und möchte ihn sofort. Dann haben Surfaces bei mir angefragt, ob ich auf ihrer neuen Single Learn to Fly singen und Klavier spielen würde. Ich liebe den Song und die Produktion, ich konnte gar nicht nein sagen! Es war ein einzigartiges Experiment über Zoom miteinander zu arbeiten, aber die Jungs sind unglaublich und wir hatten eine tolle Zeit“.

Foto: Universal Music Elton John

Über Sir Elton John

Der brillenvernarrte Sänger und Komponist von Erfolgen wie „Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)“, „Candle in the Wind“, „Your Song“, „I'm Still Standing“ und „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ ist der wohl bekannteste Schwule der Welt. Der am 25. März 1947 Geborene ist ein guter Freund von Lady Gaga, ein Madonna-Kritiker – und er ist bekannt für seine Wutanfälle ...

www.facebook.com/EltonJohn

Hier kannst du etwas in das neue Lied reinhören: www.instagram.com/LearnToFly