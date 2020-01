COMEBACK: Moby dreht auf

× Erweitern Foto: moby.com Moby

Moby So schaut es aus, das Cover zum neuen Album „All Visible Objects“.

Heute erscheint Mobys neue Single „Power Is Taken“. Im März soll das neue Album „All Visible Objects“ veröffentlich werden. Und das soll Raver und Melancholiker glücklich machen.

Wie immer in den letzten 10 Jahren wird der bisexuelle Musiker wieder 100 % des Gewinns aus seiner Arbeit an Tier- und Menschenrechtsorganisationen spenden.

Moby Der erfolgreiche Komponist liebt Tiere

Seinen großen Durchbruch schaffte Techno-Punk Moby weltweit 1999 mit seinen melancholischen Piano-Gospelkompositionen. „Why Does My Heart Feel So Bad“ wird zu einem viel gespielten Klassiker, bis heute ist er dank Hits wie „In My Heart“, „Natural Blues“, „Lift Me Up“, „The Perfect Life“ und „Disco Lies“ sehr, sehr erfolgreich.

Anfang bis Mitte der 1990er war Moby dabei noch ganz klar im House- und vor allem Technobereich („Go“, „Feeling So Real“**, „Next Is the E“ ...) angesiedelt – auch damals hatte er schon Erfolg in den Charts. Und daher kann der Naturfreund jetzt großzügig spenden.

Fun Fact: Seinen Künstlernamen hat Moby übrigens abgeleitet vom Erfolgsroman seines Ur-Ur-Großonkels Herman Melville „Moby Dick.“

**wurde von WestBam geremixt

Das neue Video siehst du hier:

